Claudio Pizarro le contesta a Ricardo Gareca y afirma que no se "autoexcluyó" de la selección

Claudio Pizarro no se quedó callado ante lo que dijo Ricardo Gareca por la supuesta "autoexclusión" del futbolista.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga" tuiteó en su red social.

Como se recuerda, Gareca habló ayer del "goleador de los andes" en la conferencia de prensa sonde dio a conocer a los nuevos convocados. "Nosotros convocamos a jugadores que tienen el deseo de esta ren la selección. Cuando nosOtros convocamos, nos fijamos en todo, nos fijamos en el presente, nos fijamos en su manera de comportarse. La selección es un todo", señaló.