El nombre de Claudio Pizarro siempre ha estado ligado a Alianza Lima. El atacante es uno de los pocos hinchas que tuvo la oportunidad de vestir y defender la camiseta de sus amores dentro de una cancha.

El ‘Bombardero de los Andes’ celebró goles y compartió alegrías con los fanáticos. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en La Victoria y el fútbol peruano, nunca tuvo la suerte de coronarse campeón.

Pizarro, antes de poner punto final a una exitosa trayectoria, desearía saldar esa cuenta pendiente con Alianza Lima. Entonces, ¿podría ponerse nuevamente la ‘Blanquiazul’?

“Yo siempre he dicho que nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrar ninguna posibilidad, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Lo he dicho siempre: me encantaría volver a jugar en el Perú y salir campeón del fútbol peruano. Obviamente, con Alianza”, dijo el futbolista en una entrevista con el periodista Raúl Tola que reproduce El Comercio.

Incluso, el ‘14’ había sido relacionado con la institución victoriana cuando inició este año. Sin embargo, desmintió que haya tenido contactos reales y formales con gente del club.

“Llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo”, aclaró el actual miembro de Werder Bremen.

Pizarro tiene contrato con los alemanes hasta mediados del 2020 y, en este momento, no está completamente seguro de afirmar si jugará en Alianza al menos seis meses. “No lo sé. No te lo puedo decir ahora”, manifestó.

Eso sí, el delantero de 41 años tiene claro que debe estar en buenas condiciones para prolongar un poco más su camino en el fútbol.

“No voy a ir para allá a jugar por Alianza, si no voy a poder rendir”, expresó.