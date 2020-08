Claudio Pizarro terminó una exitosa carrera la temporada pasada en Alemania, defendiendo la camiseta del Werder Bremen de la Bundesliga. Unas semanas después de tomar esta importante decisión, el peruano concedió una entrevista a la página oficial de la FIFA. El ‘Bombardero de los Andes’ conversó de todos los temas.

En la recta final de la trayectoria, el ‘Bombardero de los Andes’ estuvo tentando para retornar al club de sus amores: Alianza Lima. Los medios siempre le colocaron en la órbita de los Blanquiazules, institución que fue el trampolín hacia el fútbol europeo.

“Fue una posibilidad hasta fines de 2019. Nunca salí campeón del fútbol peruano, y había ganas de volver. Pero luego decidí que debía dejar el fútbol profesional en el Werder Bremen y buscar otros rumbos”, confesó Pizarro, quien confesó que la pandemia no influyó en la determinación sobre su camino como profesional.

Eso sí, el ex atacante reconoció que le gustaría saltar a la cancha más adelante para despedirse formalmente. " Sí me gustaría hacer un partido homenaje cuando la gente pueda volver a los estadios”, declaró a la página de la FIFA.

Claudio Pizarro, el paso por la selección peruana

El exfutbolista vistió la camiseta de la Blanquirroja desde el 1999 y su tiempo en el conjunto nacional concluyó en medio de las Eliminatorias Rusia 2018. “Fui capitán y viví cosas importantes, como clasificarse al Mundial después de tantos años”, recordó.

‘Pizza’ calificó como “muy significativo” el hecho de haber participado en el proceso que concluyó con el boleto a la reciente Copa del Mundo. Además, el exdelantero destacó que Ricardo Gareca tuvo bastante influencia porque “devolvió la identidad al fútbol peruano” y “la confianza a jugadores”.

Claudio lamentó no asistir a Rusia 2018 con la selección peruana. “Resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera”, explicó el ex Bayern Múnich.

Claudio Pizarro, las posibilidades de la selección peruana rumbo a Qatar 2022

El retirado jugador subrayó la evolución de la Blanquirroja en los últimos años. Sin embargo, Pizarro considera que el conjunto comandado por Ricardo Gareca tiene que luchar mucho para conseguir un cupo directo a Qatar 2022.

“La selección peruana ha crecido mucho en los últimos años, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, yo esperaba que varios de los que hicieron una gran eliminatoria y un buen Mundial, evolucionaran a equipos importantes de Europa, y no pasó”, indicó.

“Fríamente no (clasificar directo a Qatar 2022), por lo que dije antes. Pero por el corazón, espero que sí. La eliminatoria es una carrera de larga duración, y muchas cosas pueden pasar. Hoy lo veo difícil, aunque hay que esperar, jugar y reevaluar más adelante. ¡Eso sí, siempre alentando a la selección y esperando que le vaya bien!”, expresó.