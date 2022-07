Universitario de Deportes se alista para el inicio del Torneo Clausura 2022, certamen en el que buscará ser protagonista para pelear por el título nacional. En ese sentido, la llegada del entrenador Carlos Compagnucci ha significado la modificación del plantel y el último viernes se confirmó el fichaje del argentino Claudio Yacob.

El experimentado volante de 34 años, que tuvo un gran recorrido en Europa, aceptó el reto en Ate y unas horas después arribó a Lima. Tras llegar a la capital peruana, el futbolista no ocultó su alegría por la nueva etapa que comienza en su carrera profesional.

“No lo pensamos demasiado. Me hablaron de la posibilidad de venir a Universitario, el equipo más grande del Perú, y no lo dudamos nunca. Fue todo muy rápido”, fueron las primeras palabras del mediocampista ante la prensa.

De la misma forma, Yacob manifestó que conversó con Carlos Compagnucci, DT de la ‘U’, respecto a su incorporación al club. “Ayer mismo tuve una conversación con el profesor. Todo pasó rápido, en menos de 24 horas ya estoy en el Perú. Tomé la decisión junto a mi familia. Como repito, teniendo a una institución tan grande, uno no tiene mucho por dudar”, resaltó el aguerrido deportista.

“Es un entrenador al que he enfrentado con Mauricio Pellegrino en Inglaterra (asistente en Southampton), también en el fútbol argentino. Me dijo que me conoce y que tenía ganas de que pueda contar conmigo, que pueda unirme a su plantilla”, agregó.

Además, el volante le envió mensaje a los hinchas de Universitario: “Se van a encontrar con un jugador con mucha responsabilidad, con carácter, que viene a sumar. Donde le toque a uno, viene para hacer al equipo más competitivo posible para pelear un título. Lo más importante es el colectivo y uno viene a sumar, para tratar de ser lo más importante posible”.

Finalmente, Claudio Yacob se refirió a su actualidad, luego su salida de Rosario Central de Argentina, donde tuvo minutos hasta el pasado 21 de junio (estuvo hasta los 85′ en la derrota 2-0 ante Vélez). “Estoy bien físicamente. El último partido lo jugué hace 15 o 20 días”, concluyó.