La selección de Colombia complicó sus chanches de clasificar al Mundial Qatar 2022 luego de caer 1-0 ante Perú en Barranquilla. Tras el partido, la fanaticada de los ‘Cafeteros’ despidió con silbidos a sus jugadores en modo de protesta por el mal partido.

En ese sentido, el portero de la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda, David Ospina, consideró que las críticas por parte de la hincha son aceptadas. Sin embargo, consideró que no se debe llegar a la violencia para reclamar.

“Al final del partido se sintió la desilusión, la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cundo el resultado no es positivo lo que no está bien lanzar cosas porque pueden golpear a alguien; los silbidos están bien cuando no hay resultados, de nuestra parte tratamos de dar lo mejor, son circunstancias de juego”, comentó el guardameta.

“No hemos podido contar con suerte a la hora de definir, contra Perú tuvimos 70 minutos con ellos en su arco, nosotros proponiendo, pero ese es el fútbol, una pelota de ellos desequilibró el partido y se llevaron tres puntos, a veces también nos ha tocado ganar al último minuto. Ahora es abrir otra página, levantar porque desde que haya chance hay que pelear hasta el final”, añadió.

Asimismo, respecto a la jugada del gol de Edison Flores, que sentenció la derrota de Colombia, Ospina señaló que tuvo cierta responsabilidad por regalar su primer palo. “El error son cosas del fútbol, siempre se trata de hacer las cosas bien, se buscan las cosas para que salga todo bien, nos tocó perder el partido que queríamos ganar pero somos nosotros los que podemos sacar esto adelante”, acotó el guardameta de 33 años.

¿Cómo marcha Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022?

Tras la derrota, la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda se ubica en el sexto lugar con 17 unidades y se encuentra a dos puntos del puesto de repechaje, que actualmente es de Uruguay, y a tres de Perú que se posiciona en la cuarta casilla.

Colombia está en la obligación de sumar ante la ‘Albiceleste’ y esperar una serie de resultados para seguir con vida en estas Eliminatorias. Asimismo, en la última fecha doble, James Rodríguez y compañía jugará ante Bolivia (casa) y Venezuela (visita).