¡No se guardo nada! Horacio ‘Pepa’ Baldesarri” decidió responderle con todo al Ángel Comizzo luego de que este afirmará que Sporting Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima porque es un equipo ‘chico’.

“La historia se la han contado al revés al boludo. Que no me venga a decir que lo mío es chico porque se fue a la mie#”$. Cristal es el campeón. Comizzo está cag$#”o fuera del water, creo que está equivocado”, señalo el exjugador del club rímense.

“Se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Si a fin de año le rompieron el cu$% yo no tengo la culpa”, agregó.

Cabe recordar que Ángel Comizzo manifestó a GolPerú que en esta edición de la Liga 1 2021 solo habrá un grande, ya que Sporting Cristal no estaba a la altura de Universitario y Alianza Lima.

“Seamos honestos. Soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Para mí, no. Es demasiado fuerte lo de la ‘U’ y Alianza como para ponerlo en el mismo nivel”, sostuvo el DT de la “U”.

VIDEO RECOMENDADO

Ángel Comizzo desata polémica al decir que Sporting Cristal no está a la altura de la 'U'