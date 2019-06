Copa América 2019: ¿Cuáles son los cambios en el reglamento que se aplicarán en los partidos?

Los partidos de la Copa América Brasil 2019 tendrá como referencia las modificaciones al reglamento aprobadas por la International Football Association Board (F.A. Board Internacional en español), las cuales significan pequeños cambios con el fin de ganar agilidad, tiempo de juego y esclarecer algunas situaciones tanto a jugadores como aficionados.

Uno de los cambios más notorios en la próxima Copa América Brasil 2019 es que se utilizará por primera vez el videoarbitraje (VAR). Este torneo se desarrollará del 14 de junio al 7 de julio.

Tocar accidentalmente el balón

A partir de ahora, pese a que el jugador toque "accidentalmente" con la mano el balón, sí se señalará falta:

- Si el infractor tiene "la mano o el brazo por encima de los hombros", salvo que la pelota venga rebotada de su propio cuerpo.

- Si el infractor marca gol directamente o si la posesión del balón y la jugada acaba en gol o genera una ocasión de gol.

- Si el brazo está demasiado separado del cuerpo, provocando "de manera antinatural, que el cuerpo del jugador ocupe más espacio, creando de manera injusta una superficie mayor".

Cambio de jugadores

El jugador que ha sido substituido debe dejar el terreno de juego en el punto más cerca de una línea o la línea de meta.

Uniforme de los jugadores

Se permiten las camisetas interiores de varios colores/estampadas si son iguales a la manga de la camisa principal.

Pausas médicas

Los jugadores pueden tomar pausas para ‘refrescarse’, las cuales pueden ser de 90 segundos a 3 minutos. Estas son diferentes a la Pausa para ‘beber’, de máximo un minuto, para rehidratarse.

Saque inicial

El equipo que gane el sorteo puede escoger si dar la patada inicial o a que portería atacar (antes solo tenían la opción de escoger qué portería atacar)

Tiro penal

-El jugador del equipo que tiene a favor el tiro penal puede (rápidamente) recibir un tratamiento/asistencia médica y después cobrar el tiro.

-El arquero no debe estar tocando los postes verticales ni el horizontal, tampoco la malla; no se debe mover.

-El portero debe tener al menos una parte de un pie en o sobre la línea de gol cuando el tiro penal se ejecute; no puede estar detrás de la línea.

Con información de AFP y la web oficial de la oficial de la International Football Association Board