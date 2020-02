Esto no lo tenían mapeado. El nacimiento del Coronavirus en China ha afectado directamente a Alianza Lima en su planeamiento logístico porque la luminaria que se ha solicitado desde el país asiático aún no llega debido al brote de esta enfermedad y esto solo llevaría una cosa: si Matute no consigue el visto bueno de Conmebol, los íntimos no podrán jugar la Copa Libertadores en su estadio.

Alianza Lima está convencido de que Matute es la plaza perfecta para que el equipo de Pablo Bengoechea juegue la Copa Libertadores. De hecho, en algún momento, los blanquiazules pensaron en mudarse al Estadio Nacional, pero en tienda íntima entienden que el Alejandro Villanueva debe volver a ser una caldera para los encuentros a nivel internacional. Sin embargo, exigencias de Conembol y problemas ajenos a ellos se lo impedirían.

EL CORONAVIRUS RETRASÓ TODO

“[Sobre la Copa Libertadores] No lo tenemos definido porque según la exigencia de Conmebol debemos mejorar la luminaria que tenemos. Hemos hecho la importación de todo lo que son las luces. Estamos supeditados a cuando llega el tema de la exportación. Todo este tema que se vive en China [el coronavirus] ha retrasado el pedido. Esto se va a definir la próxima semana. Estamos haciendo todos los esfuerzos para jugar en Matute”, afirmó Gustavo Zevallos, en diálogo con El Comercio.

Ojo a un detalle. Alianza Lima debutará ante Nacional en la Copa Libertadores. El choque se desarrollará el 5 de marzo. El equipo de Pablo Bengoechea tiene enormes expectativas en el certamen internacional, debido a las contrataciones que realizó.

“Nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo y eso es superconversado con el plantel. Tenemos cláusulas importantes que ellos saben desde que llegan al club, lo que pueden hacer y lo que no”, agregó Zevallos sobre el tema disciplinario.

