Cristian Benavente sobre su fichaje a Pyramids FC: "Fue difícil rechazar una oferta de ese tipo"

Luego de culminar un sorpresivo traspase a Pyramids FC de Egipto, Cristian Benavente conversó con un canal belga al respecto.

"Todo sucedió el día después de nuestra victoria ante Brujas (20 de enero). Ese día recibí una llamada poco antes de la medianoche con una oferta rápida que me gustó porque la cantidad era interesante. Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo", dijo el mediocentro ofensivo de la selección peruana a Les Sports.

(FOTO) Cristian Benavente con Pyramids FC

"Mehdi Bayat (directivo del Sporting Charleroi) no me presionó para que aceptara o rechazara esta oferta, la decisión me correspondía a mí. Me dejaron ir porque ellos también recibieron una cantidad interesante. Después de pensar, tomé la decisión de irme. A pesar de esta partida, guardo muy buenos recuerdos de Charleroi. Puedo decir que es el club más importante de mi carrera ", reveló el 'chaval'.

"Nunca he recibido una oferta oficial de Anderlecht a pesar de que mucha gente ha hablado de ello. Si hubiera tenido una oferta antes de Egipto, tal vez todavía jugaría en el campeonato belga", desmintió rumores.

