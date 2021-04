Casi un año y medio ha pasado de la última vez que Cristian Benavente se puso la camiseta de la selección peruana. El ‘Chaval’ participó en un amistoso frente a Colombia en noviembre del 2019 y, más allá del tiempo transcurrido, la ilusión con volver a ser parte de la ‘Bicolor’ está más viva que nunca.

“Tengo bastante contacto con la selección, no sé si terminaré yendo o no, pero por lo menos sé que estoy siendo observado. Han estado preguntándome semanalmente cómo me sentía de la lesión, si estaba entrenando, qué trabajos estaba haciendo. Luego, Gareca tendrá que tomar una decisión teniendo en cuenta otros muchos factores que él considere”, contó Benavente en entrevista con el diario As.

Cristian Benavente no pudo terminar la temporada con el Royal Charleroi de Bélgica, debido a un esguince severo de tobillo. Y más allá de que no tenga actividad en alguna competencia, el mediocampista no pierde las esperanzas en ser considerado en la lista definitiva de la selección peruana, con la que piensa en grande: “Mi gran sueño es ir a un Mundial con Perú”.

“Me hubiese venido muy bien jugar en el último mes, pero no pierdo la esperanza. Ahora estoy bien, físicamente entrenando, apto para lo que viene y todavía queda un mes y medio y ojalá pueda estar, tengo esperanza de que así sea”, añadió el ‘Chaval’.

Por otro lado, Benavente se dio tiempo para explicar por qué decidió jugar por la selección peruana: “Elegí Perú primero por un sentimiento familiar y, además, por un sentimiento futbolístico, porque me gusta mucho cómo se tiene visualizada la selección en Perú. En Sudamérica en general la selección es algo muy importante para los aficionados. Y la verdad es que aun teniendo la posibilidad de jugar con España con 16 años, no me lo pensé”.

Asimismo, el futbolista de 26 años no descartó que la selección peruana pueda dar otra sorpresa en la Copa América. “La mayoría del grupo continúa. Es muy importante que Gareca siga ahí, con su idea de juego, su sistema, que ya está más que establecido y por qué no, dar otra sorpresa como la última vez. Hay un buen equipo, buenos jugadores y en una Copa América, que es un torneo corto, puede pasar de todo”, indicó.

Por último, Benavente se refirió al tema Eliminatorias: “Va a ser todo un poco diferente porque en junio hay dos partidos antes de la Copa América y en octubre y noviembre hay dos bloques de tres partidos y eso puede influir, ojalá de manera positiva. Quedan muchas jornadas por delante y todavía es posible revertir la situación”.