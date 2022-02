Cristian Benavente ha tenido un día movido en su nuevo club. Todo arrancó muy temprano, cuando arribó al estadio Alejandro Villanueva. Enseguida, el ‘Chaval’ saltó a la cancha para participar del primer entrenamiento sobre el campo en el coloso del barrio de Matute. Finalmente, el jugador participó en la conferencia de prensa de presentación.

En el diálogo con los medios, Benavente aclaró que siempre pensará en la selección peruana, pero una convocatoria dependerá del trabajo que desempeñe con los íntimos. También descartó que volver a Sudamérica sea un retroceso para su carrera, luego de desarrollar gran parte de su trayectoria en Europa.

Primeras palabras de Benevante

Gracias por el recibimiento, no lo esperaba. Es una nueva etapa, muy importante. Estoy más que feliz de estar aquí en este club tan grande y con tanta historia. Gracias al club por todo lo que ha hecho y hacerme sentir un jugador importante en todo momento. Estoy seguro de que todo irá bien, hay un grupo bueno en lo deportivo. Tengo mucha ilusión de que sea un gran año y tener a todos los hinchas muy contentos.

Firmar por Alianza para volver a la selección peruana

La selección es siempre un objetivo, lo tengo en el horizonte. Me centro ahora en disfrutar, sumar minutos, ayudar al equipo para que sea consecuencia, eventualmente, ir a la selección. Es un objetivo real a día de hoy, para mañana. Creo que se necesita un proceso de adaptación. Si se da, será consecuencia del trabajo.

Arribo al fútbol peruano

El inicio de esta temporada en Europa, mi prioridad era disfrutar, sentirme contento en el campo de fútbol. Cuando apareció la opción de Alianza Lima, fue mi prioridad, el club lo sabe. Pudo haber otras opciones, pero creo que no es relevante tanto en Sudamérica como en Europa, pero quería sentir como en casa, luego de estar seis meses en Egipto. Quería sentirme querido por un equipo y estoy seguro de que Alianza Lima es el equipo ideal.

Estado físico y primer entrenamiento

Físicamente estoy muy bien, no he parado de entrenar. Esta es mi profesión y la cuido al detalle. Tenía muchas ganas de tener mi primer contacto con el equipo. Conozco a bastantes compañeros, el ambiente es muy bueno. Con el profesor (Carlos) Bustos tuve comunicación antes. Fue importante conversar con el entrenador.

Posición en la cancha

Me puedo adaptar a todo el frente de ataque, me gusta jugar como ‘10′ o de segundo delantero. Alianza Lima contrató jugadores ofensivos que han jugado el año pasado. Lo importante es ayudar al equipo, sin importar la posición.

El momento para una revancha

Los tiempos siempre son buenos si estás preparado. Hay jugadores a los que les llega antes o después, lo importante es que cuando te llegue, te sientas cómodo con la oportunidad. Vine porque pasa por sentir por estar contento, en mi país, no había otra mejor opción.

Jugar Copa Libertadores, Hernán Barcos y Jefferson Farfán

Tengo buen feeling con Hernán, no lo conocía personalmente. Con Jefferson, ya lo conocía de la selección. Ambos son jugadores muy importantes para el equipo dentro y fuera del campo. Tenemos equipo para tener ilusión en la Copa Libertadores. Este es un torneo de renombre en el mundo y jugarlo con Alianza Lima es una oportunidad muy buena.

No es retroceso volver a Sudamérica

No sé quién lo ve como bajar un escalón, respeto su opinión. Para mí estar en el campeón de Perú y jugar Libertadores no es bajar un escalón, sino un reto muy importante. He tenido opciones en Europa, pero no igualaban la ilusión que podía sentir de venir al campeón y sentirme en casa.

Paolo Guerrero en Alianza Lima

Sabemos del tipo de jugador que es. La historia que tiene en la selección, jugadores de ese calibre cualquiera los quiere. Si viene, estaremos encantados.