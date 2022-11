En agosto del 2021, Cristiano Ronaldo fue relacionado con el Manchester City, luego de su estadía en la Juventus de Italia, pero acabó consumando su regreso al Manchester United, lo que significó un giro inesperado en el mercado de pases. Finalmente, el goleador se animó a explicar la razón de volver a Old Trafford.

Durante la semana, el periodista Piers Morgan ha ido revelando algunos extractos de la entrevista con ‘CR7′, quien no ha ocultado su incomodidad con varios aspectos de los ‘Red Devils’, tanto a nivel administrativo, deportivo y estructural. Sin embargo, el delantero también recordó que su fichaje se dio por priorizar el aspecto sentimental.

“Estuve cerca de unirme al Manchester City en 2021. Me sorprendió, ya que se esforzaron por ficharme”, confesó Cristiano Ronaldo. De inmediato, dio el motivo de preferir al United: “Mi corazón, mi historia con el club, Sir Alex Ferguson... eso marcó la diferencia. El corazón habló fuerte en ese momento”.

La determinación del portugués no parecía ser errónea, puesto que tuvo gran protagonismo en el equipo, registrando 24 goles en 38 partidos entre todas las competencias en su primera campaña. No obstante, el futbolista, con notorio enfado, ha revelado que la institución inglesa ha buscado su salida desde hace un tiempo.

“El United me traicionó. Me han convertido en oveja negra. Trataron de sacarme a la fuerza, no solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en Manchester, no solo este año, sino desde la temporada pasada”, indicó en la entrevista con Piers Morgan.

Además, Cristiano Ronaldo fue muy crítico con la dirigencia de los ‘Red Devils’, por no mejorar las instalaciones de trabajo para los jugadores desde hace años; y disparó contra los extécnicos del equipo, Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick, cuestionando su labor; mientras que aseguró no tener respeto por Erik ten Hag, su actual estratega, al no recibir un buen trato. Tras estas explosivas declaraciones, la imagen de ‘CR7′ fue retirada de Old Trafford.