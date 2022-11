Cristiano Ronaldo se ha convertido en tendencia en los recientes días y esta vez no es por un magnífico gol ni tampoco por una genial jugada. Durante una entrevista con Piers Morgan, el atacante portugués evidenció su incomodidad con Manchester United al arremeter contra el entrenador Erik Ten Hag y directivos.

Las controversiales declaraciones del delantero luso, quien se encuentra con su selección para el Mundial de Qatar 2022, trajeron una consecuencia en el club inglés. Los ‘Diablos rojos’ decidieron retirar la imagen del ‘Comandante’ que lucía en el exterior del Estadio Old Trafford.

Sky Sports News mostró el preciso instante en el que trabajadores del equipo de la Premier League sacan el mural de Cristiano Ronaldo. El video ha causado preocupación entre los hinchas de Manchester United, pues consideran al jugador como un referente pese a que solo ha marcado tres goles en esta temporada.

El atacante de 37 años todavía tiene contrato con el elenco inglés hasta el 30 de junio del 2023. Sin embargo, su futuro es incierto y todo hace indicar que luego de Mundial cambiaría de equipo.

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford 🏟️ pic.twitter.com/ktpqVXawlJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2022

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

“El United me traicionó. Me han convertido en oveja negra”, explicó el goleador en la entrevista. “Trataron de sacarme a la fuerza, no solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”, agregó ‘CR7′ sobre su permanencia en Old Trafford.

De la misma forma, Cristiano aseguró que esa sensación de no ser valorado por los ‘Red Devils’ ya se había reflejado desde hace varios meses. “Siento que algunas personas no me querían en Manchester, no solo este año, sino desde la temporada pasada”, indicó el experimentado delantero.

“Como decía Picasso, hay que destruir algo para reconstruirlo... y si empiezan por mí, para mí no es un problema. Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto, pero no es así, no hay excusas”, resaltó.