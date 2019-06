Cristiano Ronaldo paró bus de su selección para abrazar a niño con enfermedad incurable│VIDEO

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo conmovió a sus seguidores luego de detener el bus que lo transportaba con su selección para cumplir el sueño de un niño con una enfermedad incurable.

Todo ocurrió cuando la Selección de Portugal se trasladaba en un bus durante los entrenamientos previo al partido contra Holanda, por la Liga de Naciones. El jugador de la Juventus, entonces, se fijó que un niño lo esperaba con un conmovedor cartel.

"Cristiano, dame un abrazo", decía la pancarta del pequeño Eduardo Moreira, un menor de 11 años que sufre de una enfermedad incurable llamada injerto contra huésped.

Lejos de ignorarlo, Cristiano Ronaldo pidió al chofer que se detenga y abrieron las puertas para que Eduardo pueda subir y abrazar al futbolista.

Además, CR7 se tomó una fotografía con el niño.

@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) June 8, 2019