​Deportistas parapanamericanos cuentan que nadie les da trabajo pese a ser profesionales │VIDEO

Dos atletas parapanamericanos que nos representarán en los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en la disciplina de boccia, contaron que nadie les da trabajo pese a ser profesionales graduados.

Javier Soto Fajardo reveló que ha ido a innumerables entrevistas de trabajo pero todas han sido sin éxito alguno, pese a que él es Administrador de negocios internacionales.

"Soy administrador de negocios internacionales, soy bachiller, yo no he encontrado trabajo, todas las entidades privadas como públicas, no veían ese potencial que yo tenía, sin embargo, la bocha me encontró", dijo Javier con una amplia sonrisa.

(FOTO) Javier Soto el día de su graduación

Javier Soto dio su número de teléfono, el 989203041, para que algún interesado lo llame para darle un trabajo.

Por su parte, Raimundo, deportista y diseñador gráfico de profesión, cuenta que tampoco tiene un trabajo pero que él está dispuesto a acomodarse con tal de laborar.

"Soy diseñador gráfico de profesión, mi número es el 972720300, estamos a la espera de una oportunidad, no sea la profesión que haya estudiado pero somos capaces, podemos adecuarnos a cualquier cosa en el mercado laboral y estamos a la espera de una oportunidad laboral", refirió.

Ambos representarán al país que es anfitrión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.