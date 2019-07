Los deportistas venezolanos que huyeron de su país y ahora juegan por Perú en Lima 2019

Tres integrantes de la selección peruana de béisbol que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019 son venezolanos.

La crisis los obligó a dejar Venezuela meses atrás y por cosas del destino fueron llamados para integrar la selección peruana, que actuará por primera vez en Lima 2019.

AFP entrevistó a Jesús Vargas, quien llegó al Perú pensando en trabajar y nunca imaginó terminar representándonos en el importante evento.

"Para nadie es un secreto lo que pasa en Venezuela. Vine acá a trabajar para poder ayudar a mi familia en Venezuela. ¿Béisbol? Yo vine con otra mentalidad: trabajar, trabajar y trabajar", dijo el atleta a AFP.

Increíble historia

Tras su llegada a nuestro país, Jesús Vargas consiguió un trabajo como empaquetador en una panificadora. Cinco meses después, el joven vio un grupo de gente jugando pelota y decidió unirse.

"Empecé a entrenar en el Club AELU (Asociacón Estadio La Unión). Me vio un equipo y me preguntaron si quería jugar con ellos. Les dije que sí y entonces trabajaba entre semana y jugaba los fines de semana", contó el joven que nació en la ciudad de Acarigua.

Es así que fue 'descubierto': "El mánager de la selección peruana me vio. Me dijo: ¿eres peruano? Le respondí: sí, soy nacionalizado (...). Así empecé y ahora estoy aquí representando al Perú".

Pero él no es el único, ya que sus compatriotas José Herrera y Jonathan Farías, nacionalizados peruanos, también se unieron a la selección peruana de béisbol.

"Uno sale porque busca mejores opciones de vida, como todos", indicó José Herrera al respecto. Según el deportista, una tía le contó que beisbolistas venezolanos se estaban juntando en Perú.

"A los cinco días de estar aquí me empiezo a informar (...). Entro a un equipo y después de unos juegos me contactan y me dicen si puedo asistir a uno de los entrenamientos de la selección peruana", explicó.

Cabe resaltar que Venezuela es el segundo país que más beisbolistas exporta a las Grandes Ligas del mundo, solo después de República Dominicana.

Es una de las razones por las que este deporte es tan popular en el Venezuela, a diferencia de Perú.

Orgullosamente peruana

La judoca venezolana Yuliana Bolívar había ganado medallas de plata en los Juegos Bolivarianos de 2009 y de bronce en los Juegos Sudamericanos de 2014 representando a su país.

Sin embargo, decidió emigrar a Lima ante la crisis y, tras nacionalizarse, ahora representa al Perú en este deporte.

"Quiero hacer algo bueno por este país que me ha dado tanto", dijo la joven, que participará en judo +78 kg.

DATO

La selección peruana de béisbol se estrena este miércoles 31 de julio a las 7:05 p.m. frente a Puerto Rico.