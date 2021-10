Yoshimar Yotún tuvo la chance de igualar el duelo entre Perú y Argentina, por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. ‘Yoshi’ agarró la pelota y ejecutó un penal, aunque sin éxito. Al frente, fiel a su estilo, Emiliano Martínez, más conocido como ‘Dibu’, lo celebró como un gol.

Ya en rueda de prensa, el guardameta de la ‘Albiceleste’ se refirió a dicha jugada y reveló lo que hizo el mediocampista peruano antes de hacer el disparo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

“No sé, el que iba a patear (Yotún) me guiñaba el ojo y como que estaba con confianza, pero no sé, qué sé yo, capaz que el movimiento o lo que pasó en la Copa América puede llegar a crear un poquito de ajustes de los jugadores y los ayude a fallar un poco. Pero no, yo no creo que sea que intimide o nada. Los que van a patear, obviamente, son grandes pateadores de penales, y al fin y al cabo, es solo suerte”, comentó Martínez.

‘Dibu’ Martínez contó qué hizo Yoshimar Yotún antes de que falle el penal. (Video: ESPN)

Con este resultado, el equipo albiceleste está a nada de clasificar a la próxima ronda mundialista junto con la selección de Brasil. Sin embargo, Lionel Scaloni sorprendió a todos en conferencia de prensa indicando que actualmente no piensa en el Mundial.

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia”, explicó cuando le hicieron una pregunta sobre el equipo que tiene en mente para la Copa del Mundo. Además, agregó: “No estoy atravesando una buena situación como para estar pensando en eso”.

“Me quiero ir, fueron muy duros estos meses para mí y mi familia, y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante”, sentenció.