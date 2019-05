​Diego Armando Maradona hace la de Melcochita y grita: ¡No vayan! (VIDEO)

Cada vez falta menos para el estreno del documental sobre la vida de Diego Armando Maradona, que será el 14 de junio próximo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el astro argentino criticó duramente el título y no quiere que la gente la vea.

El Diego fue el gran ausente en el festival de Cannes, donde se presentó el film, y ahora dio a conocer su disgusto.

La película se llama “Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios”, algo que no le gustó nada. “Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo atrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público, me parece que están equivocados”, disparó en una entrevista con Univisión. “No me gusta el título, así que, si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan”, sentenció.