¿Cuánto dinero recibirá la Selección Peruana si le gana a Chile en Semifinales?

Luego del histórico triunfo de la Selección Peruana frente a Uruguay en tanda de penales, la Blaquirroja se alista para enfrentar a Chile en Semifinales y buscar el ansiado pase a la Final de la Copa América.

Si los dirigidos del técnico Ricardo Gareca logran superar este miércoles a Chile y consigue su pase a la final, el equipo podrá llevarse al menos US$ 5 millones.

Este partido se jugará este miércoles a las 7:30 pm (HORA PERUANA)

Esta cifra corresponde al segundo lugar del torneo (Subcampeón), puesto que el equipo que consiga coronarse como campeón se llevará a casa US$ 7.5 millones, además del trofeo de la Copa América

No obstante, si es vencido por el cuadro chileno y obtiene el cuarto puesto recibirá US$ 3 millones; mientras que si pierde frente a Chile pero queda en tercer lugar se llevaría US$4 millones.

Las selecciones clasificadas en los primeros cuatro puestos recibirán 50 medallas: de oro (campeón), de plata (subcampeón), de bronce (tercer puesto) y de cobre (cuarto lugar). Al jugador que anote el mayor número de goles se le entregará el Botín de Oro; al mejor jugador se le entregará el Balón de Oro y al mejor arquero el Guante de Oro.

¿Cuánto ha ganado hasta ahora?

Hasta el momento el equipo peruano ha conseguido US$ 6 millones, que son US$ 4 millones por participar y US$ 2 millones por su pase a los cuartos de final.

Los montos otorgados se destinan básicamente a la preparación física de los jugadores y a logística para el campeonato por cada selección de fútbol. La distribución total para el torneo continental es de US$ 42.5 millones a todas las federaciones de fútbol.