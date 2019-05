Dorados sufre derrota y equipo de Diego Maradona pierde oportunidad para ascender a primera división

El alargue de la Liga Asenso de México tuvo una final de infarto y el Atlético San Luis logró el ascenso a la primera división. Eso quiere decir que Dorados de Sinaloa, dirigidos por Diego Maradona se quedan en segunda.

En la ida, el equipo de la 'pelusa' habían empatado 1-1 y en la vuelta perdió 1-0 con un gol agónico en el tiempo complementario.

Es así que Diego Maradona se pierde la oportunidad de llegar a la primera división con Dorados de Sinaloa quien lo contrató como su DT en 2018.

"Estoy triste por los jugadores, no por mí. Yo gané, perdí, empaté en la vida. Estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada. Créanme que estoy triste hoy", declaró luego del partido.

(Captura) El emotivo mensaje de Dorados de Sinaloa tras la derrota

