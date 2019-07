Eddie Fleischman sobre Cueva: "le han dicho que se tome la semana y se la está tomando"│VIDEO

El periodista Eddie Fleischman criticó el comportamiento que Christian Cueva ha mostrado en los últimos días tras regresar de la Copa América.

Durante el programa Fox Sports Radio, el periodista deportivo cuestionó al futbolista por no estar en Brasil con su club, el Santos, a diferencia de sus compañeros Paolo Guerrero y Miguel Trauco, quienes ni siquiera regresaron a Perú para continuar jugando el Brasileirao.

"¿Dónde está Cueva? ¿Por qué no está en Brasil, con Santos? ¿Dónde están Paolo (Guerrero) y (Miguel) Trauco? Porque el Brasileirao sigue ¿no? No se ha detenido el torneo de liga a Brasil", dijo Eddie Fleischman durante el programa.

(FOTO) Algunos colegas de Eddie Fleischman respaldaron comportamiento de Christian Cueva

Cuando le informaron que, aparentemente Jorge Sampaoli le habría dado una semana para descansar, Eddie Fleischman señaló que Christian Cueva debería tener una actitud profesional: "Más allá de lo que diga Sampaoli, un jugador que no logra alcanzar el nivel que satisfaga al técnico y por eso no es titular, ¿dónde tendría que estar hoy? (...) Hay es facultad (decir) 'No profe, yo quiero ponerme en forma y quiero ser titular en su equipo, me voy para allá y descanso en Sao Paulo".

En ese sentido, el periodista lanzó una frase en relación al escándalo que Christian Cueva ha protagonizado tras ser grabado en presunto estado de ebriedad miccionando en el estacionamiento del aeropuerto: "Tienes que tomar la semana. ¡Le han dicho que se tome la semana y se la está tomando! (...)En pleno torneo brasileño, ¿el señor dónde está y haciendo qué?".