Atlas ganó dos títulos consecutivos en la Liga MX y buscará seguir a paso firme en la nueva temporada que está por iniciar. El entrenador Diego Cocca sigue al mando del proyecto con la base principal de su plantel, pero sumó a un nuevo jugador para el ataque: el peruano Edison Flores llegó desde el DC United de la MLS.

El fichaje de ‘Oreja’ genera gran expectativa entre los hinchas y el propio futbolista no ocultó su emoción en el nuevo reto que asume. “La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder llegar aquí, al bicampeón. Es un club que está haciendo muy bien las cosas en los últimos años”, confesó el deportista en entrevista para el área de prensa de los ‘Rojinegros’.

“Vengo a un gran equipo. Conozco a algunos compañeros y me he enfrentado a otros también. Estoy contento por haber tomado esta decisión y poder trabajar en Atlas. Quería regresar (a Liga MX) con un cuadro importante y se pudo dar. Cuando llegó esta opción, no la pensé mucho. Deseaba que las cosas se den y estamos muy contentos”, agregó el volante.

De la misma forma, Edison Flores apuntó que buscará alcanzar la gloria con los ‘Zorros’, tanto a nivel local como internacional. “Venimos a trabajar, junto a mis compañeros, por un objetivo mucho más grande ahora, que es seguir por la senda de los buenos resultados y lograr cosas importantes. Dentro de ello, están la liga mexicana y la Concachampions, que da un plus más grande, tanto al jugador como al club”, resaltó el peruano.

“Se habla mucho en Washington D. C. sobre el fútbol de México. De Atlas se comenta más en los últimos años, porque viene haciendo las cosas bien y porque obviamente va a ser un rival a seguir en la Concachampions”, manifestó el exjugador del DC United.

Finalmente, Edison Flores destacó el apoyo de los fanáticos del Atlas. “La hinchada es grande, siempre está presionando y alentando. La presión de los aficionados es muy buena, además del apoyo que le dan a mis compañeros. Son un soporte y espero celebrar muchas cosas junto a ellos”, concluyó ‘Oreja’.

Edison Flores, bienvenido a la Academia del Fútbol Mexicano ❤️🖤 pic.twitter.com/F03wG5Na3d — 🎖Atlas🎖FC🎖 (@AtlasFC) June 25, 2022