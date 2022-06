El mercado de pases en la Liga MX está en movimiento y el Atlas, último bicampeón del certamen, anunció a una de sus nuevas contrataciones para el Torneo Apertura 2022. A través de redes sociales, el club mexicano confirmó la llegada de Edison Flores, volante peruano que militaba en el DC United de la MLS.

“Contigo seguiremos escribiendo más historia. Bienvenido al bicampeón del fútbol mexicano”, escribió el ‘Rojinegro’ en la publicación en Twitter. De inmediato, los hinchas del equipo no dudaron en expresar su alegría por el fichaje en la caja de comentarios.

Recordemos que ‘Oreja’ militó en las tres últimas temporadas en el DC United, entidad deportiva a la que llegó en el 2020 y con la que tenía una acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2024. Durante su estadía en la MLS, el volante anotó tres goles y registró ocho asistencias en 41 apariciones (33 como titular).

Esta vez, Flores va por un nuevo reto en su carrera y no ocultó su emoción. “Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del Fútbol Mexicano. Y a la fiel afición ‘Rojinegra’, decirles que siempre me voy a esforzar al máximo. Que mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y que con Atlas FC no será la excepción”, explicó el deportista al área de prensa del Atlas.

Cabe mencionar que el jugador peruano ya tuvo un paso por la Liga MX: vistió la camiseta del desaparecido Monarcas Morelia entre el 2018 y 2019. A pesar del poco tiempo, Edison dejó una buena imagen, logrando 12 goles y seis asistencias en 45 presentaciones.