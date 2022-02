Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

De acuerdo al informe enviado por la FIFA, se determinó que los cotejos con incidencia directa para el Mundial se desarrollen a la misma hora. Es decir, el duelo de la selección peruana ante el cuadro uruguayo será en simultáneo al Brasil vs. Chile, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador. Solo el Argentina vs. Venezuela fue programada de manera independiente, dado que la ‘Albiceleste’ tiene pasaje asegurado y la ‘Vinotinto’ está eliminada.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el duelo Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.

FPF confirmó el horario del Perú vs. Uruguay en Eliminatorias. (Foto: Captura)

De esta forma, los combinados nacionales de la Conmebol saldrán con todo en busca de los puntos, para depender de sí mismos en esta recta final. Los choques en simultáneo no solo generarán presión para los protagonistas, sino que también provocarán emoción en los hinchas.

¿Cómo va la tabla en las Eliminatorias?

Las selecciones de Brasil y Argentina están clasificadas a la Copa del Mundo Qatar 2022, mientras que Ecuador requiere de una victoria ante Paraguay para asegurar su cupo. Luego, aparecen Uruguay y Perú, que se enfrentarán en un duelo por el cuarto lugar. Precisamente, Chile y Colombia dependen de lo que hagan ambos; en tanto que Bolivia espera la caída de los últimos cuatro representativos en mención en las dos fechas finales.

Así va la tabla de posiciones original en las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. (Foto: Captura)