Sergio ‘El Checho’ Ibarra se animó a responder a Magaly Medina, quien constantemente cuestiona a los periodistas deportivos por no cuestionar a los futbolistas peruanos por los escándalos en los que se encuentran involucrados.

Al respecto, el popular “Checho” aprovechó para dar con palo a los jugadores que últimamente destacan por polémicas ajenas al escenario deportivo.

“Creo que no ha escuchado mi bloque deportivo (...) Yo fui futbolista, yo me sacrifiqué mucho y me duele que el futbolista que tiene mucho talento tire todo por una cerveza, por una salida”, comentó.

También recordó que cuando él era futbolista profesionales era más “caleta".

“Los futbolistas deben meterse en la cabeza eso, que son profesionales que se deben a su club y son futbolistas las 24 horas (...) En mis tiempos, si yo quería tomarme una cerveza, me iba a mi casa; ahora, si me iba a otro lado hasta las 5 de la mañana, con una mujer que no es mi esposa, haciéndolo escándalos, claro que iba a tener problemas”, comentó.

[Video: Marisol Mayta]

