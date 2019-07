El "Hincha Israelista" reveló cómo logró estar en todos los partidos de la Copa América

David Chauca de 43 años es el hincha más famoso de la Selección Peruana. Está presente desde la época de Sergio Markarián en el 2010, en las buenas y malas.

El hincha israelita contó en una entrevista al Diario El Bocón como fue su viaje a Brasil y cómo obtuvo las entradas a los partidos de la Copa América.

"Mi viaje a Brasil fue muy bonito, en comparación a Rusia. Su fiesta, el calor de su gentes y todo lo demás es mejor", comentó. Esto haciendo referencia a la complicación del idioma, ya que el español y el portugués tienen ciertos parecidos.

Él contó que habló con Carlos Zambrano en Lima, a lo que él le dio entradas para el partido contra Venezulea y Uruguay. Mientras que Luis Advíncula le dio su entrada para la final.

"Gracias a Dios, Zambrano me dio mis entradas, él me dio para el partido con Venezuela y Uruguay, y Advíncula me dio para la final", señaló.

Él contó que el mismo Andvíncula lo llamó cuando el bus salía del hotel, y le alcanzó su entrada a occidente. "Las demás entradas nos la da la misma federación. Nos llaman porque como siempre estamos con la selección, nos agradecer con eso", agregó.