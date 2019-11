Jamás quedará en duda el carisma que tiene el ídolo merengue, José Luis ‘Puma’ Carranza y hace poco lo demostró en programa de espectáculos.

Recientemente, el ya retirado futbolista fue protagonista de un divertido sketch para el programa En Boca de Todos de América TV, en el que asistió a clases de inglés. “Me vengo preparando para ir a Disney”, confesó una sonriente ‘Puma’ Carranza. El video se popularizó en YouTube.

En las imágenes, el profesor puso a prueba Carranza y lo hizo salir al frente. Como se ve en YouTube, el exfutbolista tuvo varias complicaciones, pero lo que no pudo evitar pronunciar es la famosa frase alusiva a Universitario, ahora en inglés: “The 'U' is the 'U' (La 'U' es la 'U')".

José Luis el ‘Puma’ Carranza inició su carrera como futbolista en 1985 con Universitario y se retiró en el 2004, con ocho títulos nacionales. Fue parte también de la selección peruana y participó en cuatro ediciones de la Copa América.

Asimismo, Carranza formó parte del comando técnico de Universitario hace algunos años, de la mano de Roberto Challe.

Las divertidas clases de inglés del 'Puma' Carranza. (Captura y video: América TV)