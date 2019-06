​El triste mensaje de Paolo Hurtado tras abandonar la Selección Peruana por lesión │ VIDEO

El mediocampista Paolo Hurtado, decisivo en la clasificación del Perú al Mundial Rusia 2018, envió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, luego de sufrir una fractura que lo envió al quirófano y a que lo desconvoquen de la selección a pocos días del inicio de la Copa América Brasil 2019.

Salió llorando del partido ante Colombia, del último domingo, porque Paolo Hurtado sabía que quedaría fuera del equipo que dirige el DT Ricardo Gareca, pero acepta que es hora de recuperarse y mostrar que está hecho de buena madera. Dio todo siempre en la cancha y vendrán nuevos tiempos en que volverá a hacerlo.

"Caballito", como se le conoce, mostró que es un hombre de fe y fuerte que saldrá adelante, y Paolo Hurtado nos dejó estas palabras antes de que arranque la Copa América:

Después de 2 días me es muy difícil ver estas fotos... asimilar rápidamente que me tocó a mi! Yo, que como cada convocatoria siempre estoy ansioso por llegar y dar lo mejor.

Hoy tengo que dar un paso al costado y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios,

Aunque triste pero lo acepto, Esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme de recuperarme y demostrar de que estoy hecho.

Muchas gracias a todo el comando técnico que me respaldaron, médicos,directivos, y sobre todo compañeros, por las muestras de cariño y apoyo.

También agradecer a todos por su preocupación, hoy me operaron y a partir de mañana estoy listo para volver a comenzar a ‘ galopar ‘

Nos vemos pronto ! #arribaperu #