Su pasión por el deporte comenzó desde muy niño, cuando tenía 12 años y jugaba con sus amigos de barrio. Afirma que fue en la pista donde aprendió a acariciar el balón, a formar su técnica y a soñar con ser futbolista profesional. A los 13 años entró a la Academia Cantolao donde se formó como futbolista. Jugó en los clubes Sport Huancayo, Cobresol y Unión Huaral. Por vicisitudes de la vida, tuvo una para de un año. Pero como no hay mal que por bien no venga, en ese momento le proponen enseñar fútbol a niños de 10 a 14 años. Ese fue el inicio de su trabajo como entrenador. Hoy, Julio forma futbolistas profesionales en su Centro Formativo de Fútbol – Ceffut.

¿Cómo nace Ceffut y cuánto tiempo tiene?

Ceffut se fundó en el año 2018, este año cumplimos 4 años como institución. Es un proyecto familiar. Yo conocía a muchos jugadores que tenían muchas condiciones para jugar al fútbol, pero no les daban la oportunidad, por motivos extradeportivos; eso a mí me incomodaba mucho como persona. Entonces dije, tenemos que hacer algo. No cambiaré al fútbol, pero al menos voy a hacer una institución que le dé oportunidades a chicos para que tengan la opción de jugar y ser profesionales.

¿Desde qué edad se puede formar un futbolistas?

Desde los 4-5 años, y no hay límite de edad. Nosotros, al ser una academia de fútbol y un centro formativo, damos una formación integral para ser profesional.

¿Proyectas a Ceffut como un club y que juegue en la liga local?

Sí, ya estamos acreditados como club, pero son varios puntos, a un nivel formativo hay niveles. Nosotros estamos empezando esta temporada como Federación Regional, queremos ir paso a paso, estamos formando categorías competitivas en la cual se están sumando muchos chicos, de diferentes sitios de Lima y también jugadores fuera de Lima, de Casma, Aguaitía, Chancay, Huaral.

Ceffut ya es un semillero de futbolistas, ¿de ahí podrá salir un futuro Paolo Guerrero?

Sí. Hace poco nuestro jugador más representado, José Soto, ha firmado contrato con el club Unión Huaral, lo cual nos llena de orgullo. Y en menores hay una gran ilusión con varias categorías que tenemos, hay chicos muy talentosos.

¿El Perú es un buen mercado de futbolistas?

En Perú hay muy buenos futbolistas, sí, y más hay jugadores en provincias con mucho talento, que lamentablemente no están siendo vistos. Nosotros estamos trabajando mucho para que ellos se puedan sumar con nosotros lo más pronto. Por ello estamos trabajando un proyecto para hacer una Casa Club y poder alojar a los jugadores de provincias y entrenar con nosotros. Es algo muy importante para la institución y va a ser un inicio de grandes jugadores.

¿Quieres hacer de Ceffut una cantera?

Sí, queremos ser una cantera y sabemos que con el tiempo y con trabajo se va a ir dando poco a poco. Estamos contentos, porque hay jugadores muy interesantes en el Perú.

¿Qué caracteriza al futbolista peruano?

El jugador peruano se caracteriza por la buena técnica, aquí en Perú se dice pero más se reconoce a nivel internacional. El fútbol peruano es rico en técnica. Y son jugadores muy pícaros.

¿Cuál ha sido hasta ahora tu logro más importante como entrenador de Ceffut?

Que el año pasado tuvimos la opción que dos jugadores de la institución puedan jugar en un club de México.

¿Qué se viene para Ceffut?

Estamos en un proyecto importante con la categoría 2011, que es la de 11 años. Hemos recibido la invitación para participar en torneos en Europa en este mes de junio. Son dos torneos en Suecia y será nuestra primera experiencia a nivel internacional. Van a participar más de 30 países, de Perú solo va Ceffut y será del 30 de junio al 10 de julio.

¿Qué les dirías a los chicos que quieren ser futbolistas profesionales?

Que a cualquier edad que tengan, 14, 18, 25, se sientan como profesionales, que se proyecten, que tengan objetivos y que nunca es tarde para ser jugador de fútbol.

¿Te vez como entrenador de un equipo grande?

Mi objetivo es ese, inclusive llegar a la selección; pero son etapas, no me desespero.

¿La posibilidad de ir por segunda vez consecutiva a un mundial ha incrementado el interés por el fútbol en los niños?

Totalmente. Cuando Perú va a un mundial, y si tiene la opción de llegar a otro mundial, va a hacer que muchos niños que están en casa puedan salir a jugar, a entrenar; y no solo los niños, nos beneficia a todos, a los entrenadores de fútbol, a los representantes de fútbol, a los dirigentes, a los auspiciadores, a las empresas grandes, a las chicas, a las personas que hacen indumentarias de fútbol, incluso a los jugadores de la Liga 1 porque van a ser vistos y pueden jugar en una liga internacional. Se va a cotizar el jugador peruano a nivel internacional. Los programas deportivos van a tener más fuerza. Ayuda a todo, totalmente. Ir a un mundial es importantísimo.