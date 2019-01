Encuentran restos que serían del avión de futbolista Emiliano Sala

Los investigadores británicos han encontrado restos que "probablemente" son de la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, según AFP.

Los restos de asientos hallados en la costa francesa, tras pasar por los exámenes preliminares, serían de la avioneta.

"Tras un primer examen, hemos concluido que es probable que los cojines procedan de la avioneta desaparecida", confirmó la oficina de investigaciones sobre accidentes aéreos, Air Accident Investigation Branch (AAIB).

DESAPARECIDO

El hallazgo ocurre ocho días después de que el avión privado en el que viajaba Emiliano Sala se perdiera en aguas británicas.

La aeronave modelo PA46 Malibú despegó de Nantes, en Francia, y desapareció del radar en Inglaterra. El futbolista argentino se trasladaba a Cardiff, pues recientemente había fichado por el club de esa ciudad, Cardiff City.

Tras su desaparición, salió a la luz un mensaje en el que Sala afirmaba estar temeroso por el avión: "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", dijo el futbolista poco antes de que su avión caiga, posiblemente, en aguas británicas.

OJO CON ESTO:

Emiliano Sala: desaparece avión privado en el que viajaba futbolista argentino

El espeluznante audio de Emiliano Sala desde el avión: "Se está por caer a pedazos"

El dramático mensaje de la ex novia de Emiliano Sala luego de la desaparición del futbolista

HAY MÁS...