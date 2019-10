Ante la avalancha de críticas que recibió en las redes sociales, el periodista deportivo Erick Osores se disculpó este jueves por sus expresiones discriminatorias contra los dirigentes de las ligas departamentales de fútbol luego que ellos avalaran los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El periodista comenzó refiriéndose al video donde tilda de “cholitos que comen con la boca abierta” a los dirigentes.

“No me quiero escudar ni excusar de ninguna manera. No es la intención ni mi estilom tengo que asumir el error (...) Sé que me exceso a veces y que también me equivoco", sostuvo en un video difundido en Facebook que corresponde a su programa Futboleros 2.0

"Bueno, quiero disculparme, ya está (...) Me equivoqué. Pensaba ser fuerte como intento hacerlo siempre, pero me equivoqué feo. Quise ayudar a los chicos de las Departamentales que siempre les pegan, critican y menosprecian. Quise hacer un estereotipo y en la explicación los destruí. Quise ayudarlos”, sostuvo.

El periodista informó que estará alejado un tiempo de la televisión para descansar y superar este suceso. Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo rechazó las expresiones discriminatorias de Osores.

Lo que dijo Osores

"Durante años de años se ha dicho que el cáncer del fútbol en nuestro país son las ligas departamentales, claro, como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringados, que se van al avión y se ponen un saco verde con una camisa azul, y que son malaspectosos, gente que no tiene ese nivel de haber llegado como gente de Primera División (...) Serán unos cholitos, comen con la boca abierta, que en el hotel cinco estrellas están vestidos con buzo y no con traje de 2 mil dólares, de Armani, lo que ustedes quieran. La prensa durante años se ha encargado de desprestigiar a esta gente, y que se lo tienen bien merecido, porque donde te pueden sacar cinco soles te roban y te sacan mil soles, págame para el árbitro, son rapiña, pájaros fruteros”, reclamó el periodista en su programa.