Luego de muchos rumores, se confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus, tras tres temporadas. El anuncio oficial lo hizo el técnico Massimiliano Allegri en conferencia de prensa: “Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”.

“Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa. Hay que agradecerle a por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir”, agregó el entrenador italiano.

La Juventus acepta la salida de Ronaldo, pero espera una oferta de Manchester City de entre 25 y 30 millones de euros para liberar a la estrella, que tiene contrato hasta junio de 2022, según varios medios italianos.

En este contexto, Ronaldo no estará en el césped este sábado contra el Empoli, en la segunda fecha de Serie A, y la última imagen del portugués en un césped de Serie A será la del domingo pasado ante Udinese (2-2), con Ronaldo marcando un gol en el tiempo adicional que finalmente no fue validado por fuera de juego.

El objetivo de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue ganar la Champions League, pero esto no ocurrió. El equipo italiano no gana esta competencia desde la temporada 1996 y deberá pensar en ganar la ‘Orejona’ sin el delantero luso.

Aunque Cristiano Ronaldo tuvo un buen promedio de goles, su paso por la Juventus en la Champions League no fue determinante, como sí pasó en su paso por el Real Madrid, club que descartó su vuelta hace varios días.