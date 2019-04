Exarquero de Deportivo Municipal fue estafado por mujer con la promesa de jugar en la MLS (VIDEO)

Guilmar Alemán Legario es un exarquero de Deportivo Municipal quien tiene un mal momento ya que fue estafado con unos 4200 soles con la promesa de que lo harían jugar en la MLS.

Leontina Eva Herrera Mackay le prometió jugar en la liga de Estados Unidos a cambio de dinero en efectivo que fue depositando por partes.

El portero mostró sus vouchers de 2500 soles y 610 dólares que le pagó a la mujer con dinero prestado.

"Ella me ofreció que iba a tramitar todo, pero me pidió un dinero, eran 400 y tantos dólares. Ese dinero no era mío, me los prestaron. Yo intenté hablar con ella hasta que llegó a bloquearme de todo", dijo indignado.

América Noticias intentó contactarse con Leontina Eva Herrera Mackay, pero no obtuvo respuesta alguna.

"Deje muchas propuestas acá. Por la emoción siempre decía no, sin imaginar lo que pasaría después", dijo Guilmar Alemán Legario de 22 años y pidió que le devuelvan su dinero y documentos.

