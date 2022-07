Melgar necesita sumar al menos un punto de visita ante Alianza Atlético, dado que así ganar el trofeo del Torneo Apertura. Por ahora el resultado favorable es conseguido, pero el panorama se complica para los ‘Rojinegros’: el defensor Alec Deneumostier sumó su segunda cartulina amarilla y fue expulsado antes del descanso.

El zaguero peruano de 23 años había recibido su primera amonestación a los 11 minutos, por un fuerte ingreso contra el paraguayo Néstor Adrián Fernández. La infracción fue por un empujón por detrás, que también incluyó un golpe en la cabeza, lo cual provocó que el delantero de los ‘Churres’ permanezca inmóvil sobre la cancha.

Precisamente, el futbolista del cuadro norteño tuvo que ser trasladado en una ambulancia hacia el centro médico más cercano. A pesar de los reclamos de Alianza Atlético, el árbitro Michael Espinoza no consideró que Deneumostier debía ser expulsado. No obstante, el central no duraría todo el encuentro en el campo.

Sobre los 50′, todavía en el primer tiempo, Alec evitó un contragolpe del club rival con una patada contra Kevin Ruiz. El juez del cotejo estaba cerca de la escena y no dudó un instante en mostrar la tarjeta amarilla, que por consiguiente se transformó en la roja. El defensor aceptó la sanción con tranquilidad y se retiró.

Ahora, Melgar se queda con solo 10 hombres, aunque el empate parcial ante Alianza Atlético los deja con 41 puntos, resultado que los convierte en ganadores del Torneo Apertura. En paralelo, Sport Huancayo derrota a Sport Boys, pero el resultado no alcanza, puesto que solo llega a las 40 unidades.