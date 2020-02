Su presente como conductor de televisión no aleja a Paco Bazán de su etapa como arquero de Universitario de Deportes. El hoy personaje de la televisión peruana vivió una troleada épica durante la emisión de su programa el viernes en el que lo calificaron de “fiasco” como arquero, conductor de televisión y actor. Duras palabras que lo incomodaron.

Una de las secuencias que tiene el programa que conduce Bazán tiene un enfrentamiento de raperos, una movida que se ha hecho muy popular en el Perú y que ahora acapara los sets de televisión. En este segmento se enfrentaron Enzo, representando al equipo del exfutbolista y Oye Loco, quien iba por el equipo de Samantha Batallanos, la compañera de conducción de Bazán.

La batalla la empezó Enzo, quien lanzó una dura frase contra Batallanos. Enzo: “(...) Aquí están los que tenemos actitud y allá está la que perdió el Miss Perú”, dijo cantando y la réplica de Oye Loco no se hizo esperar. Éste defendió a su conductora y atacó al portero. "(...) De mi Perú, compañero, lo que ella no ganó de Miss Perú, él no lo ganó como arquero”

Pero no quedó ahí, la batalla de rap fue larga y en varias ocasiones Oye Loco le recordó su pasado al arquero siendo la última frase muy contundente, pues Enzo insinuó que Samantha solo se fija en el gerente del canal a lo que Oye Loco respondió con un: “Como arquero fue un fiasco, como conductor también es un fiasco, como actor también es un fiasco, ni como gerente ella te haría caso”, causando la risa de los presentes.

Paco Bazán, futbolista que se retiró en 2009 cuando Universitario de Deportes se coronó campeón del Descentralizado, vivió un momento muy tenso pero trató de disimularlo con una sonrisa.

