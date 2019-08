Natalia Málaga decidió responderle a la capitana Karla Ortiz, tras la participación de la selección peruana de voleibol femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ella había señalado de forma pública que "no teníamos canchas, no teníamos agua” para poder prepararse de la mejor manera para los encuentros disputados en Lima.

“No puede salir Karla Ortiz como cabeza de grupo a decir que no tiene pensión. Ellas reciben apoyo al deportista, recibe una plata por su club y no diré si tienen sueldo de la Federación porque dirán que es una porquería, porque será entre 5 y 7 mil soles. ¿Es poco? Y encima dicen que no tienen plata para el pasaje. ¿Qué dirían mis dirigidas (las juveniles)? (...) Me van a criticar con lo que voy a decir, pero el tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces”, respondió Málaga a Movistar Deportes.

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) también se pronunció

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) emitió un comunicado en el que concuerda con algunas de las versiones de Ortiz como la falta de campos de entrenamiento, pero esta tenían una explicación según el comunicado: la COPAL solicita las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de la Videna “con la finalidad de utilizar esta infraestructura para estos juegos”.

Y según el comunicado de la FPV, les ofrecieron a las jugadoras de voley el Polideportivo del Callao, pero tenían que realizarle trabajos de adecuación porque “no contaba con gimnasio, habitaciones ni comedor para ser utilizados por los deportistas (...) Lamentablemente, debido a trabajos inconclusos -independientes a la FPV- las selecciones nacionales tuvieron que dejar de entrenar en el Polideportivo desde el 13 de julio”.

Sin embargo, la FPV negó que no hayan provisto de agua a las selecciones ni se hayan dejado de pagar los sueldos a los deportistas como sí lo había señalado Karla Ortiz en declaraciones a la prensa tras los Juegos Panamericanos.

Este es el comunicado emitido por la Federación Peruana de Voleibol:

Al término de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, la Federación Peruana de Voleibol (FPV), ente rector de este deporte a nivel nacional, informa a la opinión pública lo siguiente:

1. Desde que la presente administración se hizo cargo de los destinos de la FPV, nos trazamos el objetivo de trabajar en forma coordinada para impulsar todas las ramas y categorías de nuestro voleibol nacional, sin distinción de ninguna índole y siempre pensando en alcanzar los más altos estándares de competencia.

2. Así, logramos impulsar la rama masculina y el vóley playa. Paralelamente, las deportistas de las categorías promocionales cuentan con un cuerpo técnico dedicado íntegramente a su formación deportiva. Asimismo, la selección nacional femenina U20 participó en el mundial de México y la U18 se prepara para representarnos en otra justa similar, en Egipto.

3. En cuanto a la selección mayor femenina, se establecieron con anticipación sus días de entrenamiento así como la gira de preparación a Europa. Sin embargo, a comienzos de año, la Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) nos solicita las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de la VIDENA con la finalidad de utilizar esta infraestructura para estos juegos. A cambio, ofrecieron las instalaciones del Polideportivo del Callao para los entrenamientos de las selecciones femenina y masculina.

4. La FPV tuvo que acondicionar el Polideportivo del Callao ya que éste no contaba con gimnasio, habitaciones ni comedor para ser utilizados por los deportistas. Lamentablemente, debido a trabajos inconclusos – independientes a la FPV – las selecciones nacionales tuvieron que dejar de entrenar en el Polideportivo desde el 13 de julio. A partir de esa fecha se hicieron gestiones para conseguir canchas adecuadas para el entrenamiento, logrando el apoyo de algunos colegios que gentilmente nos cedieron sus recintos.

5. La FPV nunca dejó de lado su responsabilidad de dotar de agua, alimentación, asistencia médica ni logística a nuestras distintas selecciones. En todo momento la FEDERACIÓN PERUANA DE VOLEIBOL hizo su trabajo, tratando de brindar el bienestar y comodidad necesaria a nuestros atletas pese a las adversidades y de no contar con un lugar único para entrenar.

6. Los pagos se vienen efectuando de manera paulatina debido a los ajustes dispuestos para poder restablecer el orden económico. A las deportistas de la selección mayor femenina se les adeuda el mes de julio de 2019, situación que será solucionada en los próximos días.

7. A lo largo de estos meses, la FPV ha logrado realizar, conjuntamente con entrenadores y árbitros, diversos cursos de capacitación, siendo los más resaltantes el Curso Internacional para Entrenadores de Voleibol FIVB I y el Curso Internacional para Árbitros, que reunió a más de 100 jueces de todo el continente. En noviembre se realizará el FIVB II para beneplácito de decenas de entrenadores peruanos.

8. En lo deportivo, logramos participar por primera vez en unos Juegos Panamericanos con nuestra selección masculina, habiendo escalado en el ranking FIVB del puesto 137 al 93. En el vóley playa ocupamos el quinto lugar en el Mundial U20 de Tailandia, caso sin precedentes en la historia de nuestro deporte. La selección U18 alcanzó el campeonato de su categoría en la Copa Panamericana de México. Nuestras deportistas de la categoría U16 se preparan para representarnos en el Sudamericano de setiembre, así como las selecciones absolutas masculina y femenina.

9. La FPV reitera su compromiso de trabajo con nuestras distintas selecciones nacionales, en equidad de condiciones y anteponiendo siempre nuestra firme voluntad de alcanzar importantes logros en beneficio de nuestro deporte. Nos proponemos continuar impulsando la comunicación y el respeto entre nuestros deportistas, buscando siempre el diálogo y la sana convivencia.