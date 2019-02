Fernando Pacheco admite que debió irse expulsado y que su gol estaba en off side

Fernando Pacheco, el joven jugador de 19 años, autor del gol que le dio la victoria a Sporting Cristal en el clásico de Alianza Lima conversó con RRP y esto fue lo que declaró.

"Sí, tal vez debí irme expulsado por la reacción. Pudo haber pasado algo más, ya sea una tarjeta amarilla o roja"", habló sobre el codazo que dio a Aldair Fuentes, quien salió expulsado por la barrida.

"Viendo la repetición de la jugada en mi casa, me doy cuenta que lo golpeo pero no es algo que me nace, sino que hago por casualidad. Igual me sentí mal, por lo que le escribí a Aldair Fuentes, hablamos un poco y le pedí disculpas", añadió.

Por el tanto anotado, Fernando Pacheco manifestó: "vi las imágenes varias veces y parece que en el gol estaba en off side".

Finalmente, Sporting Cristal le ganó por la mínima diferencia a Alianza Cristal y se hizo con los tres puntos en la segunda jornada de la Liga 1 que estuvo envuelto en polémica.

HAY MÁS...