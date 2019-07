​Fórmula 1: Hamilton es nuevo rey de Silverstone y corre al título

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) es el nuevo rey de Silverstone, al superar con seis a los míticos Alain Prost y Jim Clark como piloto con más victorias en el famoso Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Al estirar su ventaja en la punta, su sexto título está a la mano.

Segundo fue su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien salió desde la 'pole position'.

"Hoy es uno de los mejores días que puedo recordar. He tenido muchos buenos días, pero hoy me he sentido fuerte. Ayer no fue mi día y sabía que podía dar más. Por eso, estaba algo frustrado conmigo mismo", declaró Hamilton a Movistar Fórmula 1.

"Hoy quería atacar a Bottas, quería tirar y tirar para después esperar cuando parara. He conseguido que la estrategia funcionara", porque estudió "mucho la estrategia" para esta carrera y "ha dado sus frutos", acotó.

"Silverstone es uno de los mejores circuitos, y no lo digo por el sesgo de que sea el trazado de casa. Los mejores circuitos son aquellos que te permiten seguir al coche de delante de cerca y, aunque no sea fácil de adelantar. Necesitamos más pistas, más circuitos como este, porque tienes pistas como Mónaco en las que no puedes seguir a los coches", explicó

Gran Premio de Gran Bretaña, 52 vueltas (306,332 kms):

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h21:08.452

.2. Valterri Bottas (FIN/Mercedes) a 24.928

.3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.117

.4. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) a 34.692

.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 39.458

.6. Carlos Sainz (ESP/McLaren) a 53.639

.7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 54.401

.8. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) a 1:05.540

.9. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 1:06.720

10. Nico Hulkenberg (GER/Renault) a 1:12.733

11. Lando Norris (GBR/McLaren) a 1:14.281

12. Alexander Albon (THA/Toro Rosso) a 1:15.617

13. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 1:21.086

14. George Russell (GBR/Williams) a 1 vuelta

15. Robert Kubica (POL/Williams) a 1 vuelta

16. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 1 vuelta

17. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 1 vuelta

RETIRADOS: VUELTA

========== ======

Kevin Magnussen (DIN/Haas) 6

Romain Grosjean (FRA/Haas) 9

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 19

Vuelta rápida: Lewis Hamilton, la 52 (1:27.369) a 242,7 km/h.

Próximo Gran Premio: El de Alemania, en el circuito de Hockenheim, el 28 de julio.

-CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS

=====================================

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 223

.2. Valterri Bottas (FIN/Mercedes) 184

.3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 136

.4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 123

.5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 120

.6. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) 55

.7. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 38

.8. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 25

.9. Lando Norris (GBR/McLaren) 22

10. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 22

11. Nico Hulkenberg (GER/Renault) 17

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 14

13. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 13

14. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 12

15. Alexander Albon (THA/Toro Rosso) 7

16. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 6

17. Romain Grosjean (FRA/Haas) 2

18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1

19. Robert Kubica (POL/Williams) -

20. George Russell (GBR/Williams) -

- CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES:

============================================

.1. Mercedes 407

.2. Ferrari 243

.3. Red Bull 191

.4. McLaren 60

.5. Renault 39

.6. Alfa Romeo 26

.7. Racing Point 19

.8. Toro Rosso 19

.9. Haas 16

10. Williams -