​Fórmula 1: Max Verstappen logra su primera pole en el Gran Premio de Hungría

El veloz piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo al haber logrado en el circuito de Hungaroring su primera pole en la Fórmula 1, torneo en el que en este año anda tercero y se ha convertido en un dolor de cabeza para los bólidos del superfavorito Mercedes.

En la duodécima competencia del Mundial de Fórmula 1, reconoció que con la pole está "feliz, pero que "queda la carrera, que es lo importante".

"Era lo único que me faltaba, estoy muy contento. El coche ha ido muy bien durante todo el fin de semana y me alegro también por el equipo, que ha estado sensacional", recalcó Verstappen, quien a sus 21 años es tercero en el Mundial, a 63 puntos del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en Hungría.

Verstappen, que este domingo buscará su tercer triunfo del año, tras los alcanzados en Austria y en Alemania, es una realidad y el futuro de la Fórmula 1 por su estilo de conducción agresiva, al que ha sumado este año equilibrio y mucha cabeza.

"Estoy muy feliz, pero aún queda la carrera, que es lo más importante. Esta pole es muy importante para mí, pero sobre todo es un gran resultado para el equipo. Mi primera pole siempre será especial. Además, es muy bonito lograrla en una gran pista como ésta, en la que hacer la vuelta de calificación con poco combustible es realmente agradable", declaró Verstappen.

Verstappen acotó que "puedes sentir realmente el agarre del coche con toda la carga aerodinámica y es muy divertido, allí afuera. Nos vamos acercando cada vez más a los de delante y Honda está trabajando muy bien para optimizar a tope los recursos".

"Hoy ha sido un gran día para todo el mundo en el equipo, pero el equipo también incluye a Honda, así que debo darles las gracias, ya que el coche parecía que volaba. El trabajo duro está dando sus beneficios y eso es algo maravilloso. No he hecho ninguna tanda larga este fin de semana, pero últimamente nuestro coche ha mejorado, incluso, en carrera; así que no es un asunto que me tenga demasiado preocupado", aseveró Verstappen

Indicó que "necesitamos intentar hacer una salida limpia y acabar el trabajo. No me había dado cuenta de que había tantos holandeses en Hungría, así que fue maravilloso verlos llenando las gradas".

-- Clasificación:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:14.572

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:14.590

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:14.769

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.043

5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:15.071

6. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:15.450

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:15.800

8. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:15.852

9. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:16.013

10. Kimi Rikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:16.041

----------

11. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:16.565

12. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:16.687

13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:16.692

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)1:16.804

15. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:17.081

---------

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:17.031

17. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:17.109

18. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:17.257

19. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:17.542

20. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:18.324

-- Parrilla de salida:

1 línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2 línea:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3 línea:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda)

4 línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

5 línea:

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Kimi Rikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

6 línea:

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda)

7 línea:

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

8 línea:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

9 línea:

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

10 línea:

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)