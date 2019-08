​Fórmula 1: Vettel pasa de villano a héroe de Ferrari con gran carrera

Criticado desde el año pasado por graves errores de conducción que lo dejaron fuera de la pelea por el título, Sebastien Vettel, el abanderado de Ferrari y cuádruple campeon del mundo, cosechó solo halagos de la prensa de Italia a raíz de su segundo lugar en el GP de Alemania de Fórmula 1, donde partió último y llegó segundo este domingo.

"Así ganó en 2012 a Alonso", reza una de las notas que recuerda cuando Vettel obtuvo uno de sus títulos mundiales de Fórmula 1 al pasar a pilotos, uno a uno, para llegar sexto y coronarse campeón en Brasil.

Su última remontada, en el Gran Premio de Alemania 2019, confirma que no se ha olvidado de pilotar como el grande que es Vettel.

Veamos a continuación lo que dicen textualmente sobre el piloto que hizo 18 adelantamientos en el Mundial de Fórmula 1 2019 que, aunque tiene perdido, tiene más sabor por conducciones como la última del alemán.

Corriere Della Sera: "Ferrari salvado por su capitán. Un segundo lugar no puede eliminar los arrepentimientos en el equipo de Binotto. Leclerc tuvo el ritmo para ganar, pero perdió una gran ocasión al fallar, tendrá que aprender de esta lección. En Mercedes el coche, los pilotos y el muro no funcionaron. Lástima que Ferrari no lo haya aprovechado. Desde el abismo hasta el renacimiento en 24 horas, no es una victoria, pero para Sebastian Vettel un poco sí. Después de haber sido cuestionado por sus errores más recientes, el alemán quería levantar algunas piedras tras una buena remontada. Habló como capataz y pidió que permanezcan unidos. Sus palabras también suenan como un mensaje interno para el equipo. La otra nota positiva para Ferrari es haberse encontrado con un coche competitivo, no sólo a altas temperaturas sino también en mojado. Pero hay otro lado, el oscuro, representado por el cero de Charles Leclerc. En la carrera del caos, Vettel es increíble y Leclerc comete un error de juventud que le hace perder la victoria. La carrera encuentra a un gran Sebastian Vettel segundo en una remontada que, al final, ha emocionado y eliminado las sombras de los rostros de Ferrari. En la Curva 16, los sueños de Leclerc se han desvanecido. Pudo haber ganado".

La Repubblica: "El destino ha llevado a Sebastian Vettel a su antigua gloria. Este resultado, probablemente, no lo llevará de vuelta a la carrera por el título, pero ciertamente le hace recuperar un poco de moral y le hace sentirse reconfortado por el rugido del público que, sin duda, ha ayudado y empujado en su gran remontada final. Salió del coche y estaba radiante; gritó toda su alegría en los boxes. Hockenheim, el año pasado, fue el principio del fin. Ahora esto podría marcar el comienzo de la resurrección. Gran oportunidad perdida para Leclerc".

La Stampa: "Sebastian Vettel vuelve a sonreír, una remontada que vivirá en los libros de historia de la Fórmula 1. Sebastian disfruta del abrazo de los ferraristas y de los alemanes, que siempre han visto en él al heredero de Schumacher. Una de las derrotas del día fue la de Charles Leclerc en un domingo en el que el SF90 ha sido competitivo".

La Gazzetta Dello Sport: "La mejor carrera de la temporada de Vettel, error fatal de Leclerc. Si Verstappen muestra la madurez y la velocidad, para el piloto de Ferrari no es su primera gran remontada. Vettel no es nuevo en esto. Así ganó el Mundial de 2012 en el Gran Premio de Brasil contra Fernando Alonso. Después de un toque con Bruno Senna, no se dio por vencido y con una remontada extraordinaria, obtuvo el sexto lugar, suficiente para que el español no pudiera lograrlo".

Il Giornale: "Ferrari perdió a Leclerc y encontró a Vettel de nuevo. No se puede tener todo en esta vida. ¿Cuándo será el día perfecto? Vettel, autor de una gran remontada. Tras los problemas que tuvo, lideró una carrera astuta y aprovechó los muchos abandonos que hubo para terminar en el segundo lugar. Leclerc, mal hoy; desperdició una excelente oportunidad de subir al podio al irse contra el muro antes de la mitad de la carrera. Lluvia y caos, Seb regresa al segundo puesto. Charles tira a la basura la victoria. Su "¡Nooo!" retumbó en todo el mundo y habló de toda su frustración. El día en el que Ferrari adivina cada movimiento estratégico y se orienta muy bien entre neumáticos de lluvia e intermedios, Leclerc se pierde. Parece que nunca llega el día perfecto. El año pasado la lluvia hizo que se le escapara a Vettel, hoy lo mismo le sucedió a Charles. Dos fotocopias de errores. Dos errores que han costado la victoria. Sebastian tardó un año en recuperarse, finalmente llegó a una carrera sin errores. Leclerc tardará menos, tiene la juventud de su lado, incluso aunque esta maldita primera victoria, que no llega, comience a ser una carga".