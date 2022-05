Gianluca Lapadula fue el héroe de la jornada el último martes. El delantero de la selección peruana anotó el gol de la victoria para Benevento sobre Pisa (1-0) en la ida de las semifinales de los playoffs de la Serie B. Entonces, ante semejante conquista, el futbolista nacional solamente recibió el reconocimiento de los suyos.

El ‘9′ de la Blanquirroja convirtió en el minuto 85 y el entrenador Fabio Caserta le reemplazó a los 89′. Entonces, el ‘Bambino de los Andes’ vivió los instantes finales de la contienda al lado de los suplentes. Así, desde la banca, lo sufrió más que nunca. Pero, luego de la tensión por asegurar el triunfo, llegó festejo.

De hecho, una publicación compartida en la cuenta oficial de la Serie B mostró todo lo que ocurrió sobre el césped. De entrada, cada uno de los jugadores de Benevento felicitó a Lapadula por el tanto conseguida frente a Pisa. Abrazos y más gestos de agradecimiento para Gianluca por la entrega sobre el ‘verde’.

En el cierre, los integrantes del plantel de los ‘Brujos’ se acercaron hacia la tribuna en la que se ubicaron los hinchas de la institución. El clip dejó ver a ‘Lapagol’ separado del grupo, por un momento, mientras aplaudía a los seguidores. Luego, el delantero de la Bicolor se juntó con el grupo para terminar con la celebración por un paso más rumbo a la Serie A.

La reflexión del ‘Bambino’

Por todo lo que vivió con Benevento en esta temporada, Gianluca Lapadula es un ejemplo de que la constancia otorga resultados positivos. A lo largo de la campaña regular de la Serie B, el delantero de la selección peruana atravesó varios altibajos. De ser goleador del equipo a no ser considerado por el entrenador y hasta tuvo que intervenir el presidente del club en el conflicto.

Lo cierto es que, al margen de todo ello, el ‘Bambino de los Andes’ siempre estuvo dispuesto a poner el pecho y lo ha demostrado dentro de la cancha. No por algo, el ‘9′ es el jugador más influyente de los ‘Brujos’ en los compromisos más importantes del curso. Desde que volvió a tener minutos, el atacante marcó tres goles en la misma cantidad de juegos.

Entonces, luego de tantas vivencias, Lapadula sacó varias lecciones y no duda en expresarlas mediante las redes sociales. De ese modo, el futbolista expresó este martes lo siguiente: “¡Los tiempos difíciles crean hombres fuertes!”, en Instagram. A ello, a manera de etiqueta, remató: “Me doblo, pero no me rompo”, en clara alusión a su año movido.

¿Cuándo vuelven a jugar Lapadula y Benevento?

La revancha del partido entre Benevento y Pisa se jugará en el estadio Arena Garibaldi este sábado 21 de mayo desde las 11 de la mañana (horario peruano). El ganador chocará con el que supere la otra llave de semifinales: Monza y Brescia. Asimismo, los mejores de ambas eliminatorias disputarán las finales el jueves 26 y domingo 29.