La llegada de Gianluca Lapadula a la selección peruana durante las Eliminatorias Qatar 2022 ha sido vital, dado que demostró que puede brillar y liderar el ataque. El nivel futbolístico del atacante se refleja en cada partido que juega y, con su entrega en el campo, también demuestra su amor por la ‘Blanquirroja’.

En la última victoria de Perú por Eliminatorias Qatar 2022 (1-0 sobre Venezuela), el delantero destacó con su juego y también porque a pesar de sufrir golpes se mantuvo en el campo. A horas del partido ante Brasil, que completará la fecha triple, el ‘Bambino’ brindó una entrevista para FPF Play.

Tras el partido ante la ‘Vinotinto’, Gianluca Lapadula apareció con una notoria inflamación en la boca, luego de recibir un golpe en los dientes, pero descartó perderse el juego de la selección peruana. “No, esto no pasará. Es imposible, yo puedo jugar. Llegué a Lima mucho más feo, ahora puedo decir que soy un chico lindo”, explicó el delantero.

La presencia del jugador del Benevento es clave, teniendo en cuenta que Paolo Guerrero no podrá estar debido a suspensión. “Paolo es un jugador histórico, es un campeón y me gustaría muchísimo jugar a su lado, como con Raúl Ruidíaz, que es un chico muy bueno. Me llevo muy bien con ellos”, agregó en la conversación.

Además, destacó el trabajo colectivo que realiza con Christian Cueva en la zona ofensiva. “Es un grande el ‘Cholito’, de verdad. Nos llevamos bien, como con todos. Los muchachos me ayudaron demasiado con la selección y yo soy feliz viniendo al Perú”, resaltó el futbolista ítalo-peruano.

“Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin el Perú. Debemos seguir así, porque es un sueño para todo el país y para nosotros. Tenemos posibilidades y ganas de intentar lograr nuestro objetivo”, sentenció Gianluca Lapadula. Recordemos selección peruana tiene 8 puntos y está a dos de la zona de repechaje de las Eliminatorias.