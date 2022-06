Desde que Gianluca Lapadula se puso la camiseta de la selección, siempre demostró que no se puede dudar de su compromiso. Por ello, en la víspera del Perú vs. Nueva Zelanda, el delantero ratificó que está mentalizado en conseguir el gran objetivo de clasificar al Mundial Qatar 2022. Para lograrlo, el ‘9′ enfatizó que el trabajo arduo es la clave.

“En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre”, expresó el ‘Bambino de los Andes’ este sábado en las instalaciones del estadio RCDE del Espanyol.

Enseguida, ‘Lapagol’ manifestó sus sensaciones a días de encarar una cita decisiva que definirá si la Blanquirroja estará en la próxima Copa del Mundo. “Creo que es un momento muy importante. Muy importante para mi vida, pero no creo que sea el más importante porque hay que tener objetivos grandes en la vida”, sostuvo.

El RCDE Stadium de la ciudad catalana albergará el duelo de la 'Bicolor' previo al repechaje rumbo a Qatar 2022. Aquí conocerás los detalles y peculiaridades de este recinto deportivo.

En la misma línea, Lapadula aclaró que siempre aspira a conseguir más en su carrera y cree que puede lograrlo a nivel colectivo con el conjunto nacional. “Estoy seguro de que tendremos muchos momentos importantes y lindos juntos. Hay que tener ambición”, agregó el goleador del Benevento italiano.

Luego, Gianluca aclaró que, de su parte, vive la víspera con entusiasmo. “Siempre pienso que, si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación”, indicó.

En ese sentido, el delantero de la Bicolor dio valor a lo que será el partido ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. “Sabemos que es un partido muy importante, entonces nos jugamos muchísimo, pero hay que llegar con la manera de sentirse ganadores y sacar este partido adelante”, acotó.

En el cierre, Lapadula confirmó que físicamente se siente en óptimas condiciones, pese a que en la semana se le vio cuidando el pie por una antigua lesión. “Lo del hielo en el tobillo solo es precaución. Yo me siento al 110 por ciento, me siento muy bien”, cerró ‘Il Peruviano’ antes del amistoso y la repesca del lunes 13 de junio.

Gianluca Lapadula y Christian Cueva saludaron a los hinchas peruanos que residen en Barcelona y los alentaron previo al amistoso de este domingo ante Nueva Zelanda.