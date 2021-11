La inclusión de Gianluca Lapadula en la selección peruana sin duda ha sido más que fructífera, tanto en Copa América como en Eliminatorias. Es por eso que el ‘Bambino’ se ha convertido en uno de los ídolos de los hinchas de la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, nada es eterno y ya tendría que haber una nueva estrella en formación para la selección. Se habla de Gustavo Dulanto, quien viene triunfando en Europa; de Alexander Callens, con sus buenas actuaciones en Eliminatorias, y hasta incluso de jugadores jóvenes del torneo local.

Al respecto, la vidente Pochita reveló que, por el momento, no hay quien “destrone” a Lapadula en ‘El Equipo de Todos’. “Yo veo que, por el momento, siendo honesta, solamente veo a Gianluca Lapadula. Los otros están brillando, pero les falta el carisma que tiene Gianluca, el carisma que conecta, y al conectar con los futbolistas, hace que ganen. En todo tiene que ver la energía positiva y el complemento, la compatibilidad de caracteres. Gianluca no tiene cóleras, no tiene envidias, vive feliz”, indicó,

Asimismo, describió con qué perfil debería aparecer la nueva figura de la ‘Rojiblanca’. “Tiene que aparecer otra persona, que no es este año, que reúna todas las características, no solamente que juegue bien, sino que haya compatibilidad con los demás compañeros. Será más adelante (que aparezca una nueva figura en la selección peruana)”, finalizó.

