El partido Gimnasia La Plata vs. Boca Juniors tuvo que ser suspendido antes de los 10 minutos, a causa de la represión de la Policía hacia los hinchas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, luego del cierre de las puertas. Los agentes de seguridad decidieron utilizar balas de goma y gas lacrimógeno, lo cual causó la muerte César ‘Lolo’ Regueiro, hincha del ‘Lobo’.

Según informaron las autoridades, el aficionado perdió la vida a causa de un problema cardiorrespiratorio no traumático, a pesar de los esfuerzos de los médicos. No obstante, horas después, Juan Domingo, hermano de ‘Lolo’, aseguró a C5N que la muerte no fue una dificultad médica, sino por una agresión.

“Mi hermano no se murió por un paro cardíaco, tiene una herida en la cabeza. Le dieron un garrotazo o un balazo. A mi hermano me lo mató la Policía. Que conste que lo mató la Policía, están todos mintiendo”, explicó ante la prensa.

“Yo digo la verdad, mi hermano estaba herido. Tenía un parche en la cabeza, le rompieron la cabeza. Cuando los médicos lo quisieron auxiliar los reprimieron y tuvieron que salir corriendo. Le tiraron dos gases lacrimógenos para que termine de morir”, añadió entre lágrimas.

Habla Juan Domingo, hermano de la víctima por represión 👇



"A mi hermano le dieron un barrotazo y un balazo"

"Cuando nos quisieron auxiliar los médicos le tiraron dos gases lacrimógenos para que termine de morir"

"Me lo mató la policía"

"La policía fue a matar gente a la cancha" pic.twitter.com/Byp0pYnoyT — C5N (@C5N) October 7, 2022

Entrando en detalles de lo sucedido, aseguró que ‘Lolo’ estaba saliendo “lo más bien” pero en ese momento los “empezaron a atacar”. “Vi un espacio donde no había gas y corrí para ese lado. Mi hermano salió para el otro lado y ahí lo mataron”, manifestó.

“La Policía fue a matar gente a la cancha, no a resguardarla. Fue a asesinar, que es lo que saben hacer. Nosotros fuimos a vivir una fiesta y hoy estamos todos acá llorando a mi hermano”, lamentó Juan Domingo.