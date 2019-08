Gladys Tejeda es recibida como heroína en Huancayo: "Me encantaría que sigan mis pasos" │VIDEO

Nuestra fondista Gladys Tejeda fue recibida con bombos y platillos en su tierra natal Huancayo, en la región Junín, tras conseguir ganar la medalla de oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Ella logró un récord de 2 horas, 30 minutos y 55 segundos, sin embargo, tendrá que superar esa marca en el Mundial de Atletismo que se desarrollará en septiembre en Qatar, donde espera superar su marca para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Fiesta en Huancayo

La atleta peruana tuvo un emotivo recibimiento por parte de los huancaínos y de las autoridades provinciales.

"Me han fortalecido, no imaginé tanta alegría. Me siento muy contenta y orgullosa de haber nacido en esta tierra de Junín", dijo la deportista en transmisión para diario OJO.

Reconoció que hace tiempo no visitaba su tierra debido a que está enfocada en sus metas . "Yo me hago presente después de mucho tiempo. Saben que estuve al 100% entrenando para poderles regalarles este triunfo. Esta medalla es para la provincia de Junín"; exclamó.

Finalmente, envió un mensaje a todos los jóvenes del Perú: "me encantaría que sigan mis pasos y seré un ejemplo para ellos. ¡Jóvenes cuenten conmigo"", dijo en medio de los aplausos.