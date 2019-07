Gladys Tejeda tras ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos: "Me sentí acompañada de todo el Perú" | VIDEO

Gladys Tejeda habló tras ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la Maratón femenina.

La deportista reconoció su esfuerzo durante su preparación y es que Gladys Tejeda tuvo que esperar cuatro años para ganar la medalla de oro que perdió en los Juegos Panamericanos de Toronto.

"He estado concentrada todo este año. Me fui a Colombia una concentración fuerte. He tenido competencia de tallas de 15 kilómetros", dijo Gladys Tejeda.

La deportista no olvidó a su mamá y su familia tras la victoria. "Esta medalla es para ellos porque han sido la motivación para seguir adelante, en ritmo y sin tener miedo".

Antes de retirarse, Gladys Tejeda añadió: "En la partida estuve muy sola, pero me sentí acompañada de todo mi gente del Perú"