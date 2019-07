"¿Por qué no se lo llevan al Real Madrid si es tan bueno?": Gonzálo Núñez minimiza actuación de Paolo Guerrero

Gónzalo Núñez es conocido por sus ácidas declaraciones, y esta vez la actuación de Paolo Guerrero no fue la excepción. El periodista deportivo sostuvo que lo hecho por el capitán de la selección peruana en la Copa América fue la peor que ha visto, ya que él asegura que en el 2011 y 2015, el 'Depredador' tuvo una mejor performance, a pesar de los tres goles que anotó con el equipo.

"Paolo Guerrero muy bien en el Inter, pero en la selección ahí no más. ¿Qué va a pasar? (si me está escuchando), se molesta y me botan de la radio o qué (...) ¿Qué partidazo se tiró Paolo Guerrero? La Copa América ha sido buena, normal, no ha sido el mejor jugador del Perú. Para mí fue Zambrano", declaró en su programa en Exitosa.

Además Gonzálo Núñez minimizó al futbolista al compararlo con otros delanteros como Edinson Cavani, Luis Suárez y Neymar.

"¿Por qué no juega en el primer mundo? ¿Por qué no se lo llevan al Barcelona o al Real Madrid si es tan bueno? Ah, por edad. Suárez es mejor que Guerrero. Uno vale 160 millones y el otro vale 6 millones. No vas a comparar a Cavani con Guerrero. En la (Copa América) del 2011, 2015, fue mejor. Lo pintan como si fuera Suárez, Cavani o Neymar", expresó el periodista.

También agregó que no tiene miedo por la declaraciones hacia Paolo Guerrero, debido a que dijo lo que pensaba como periodista deportivo.