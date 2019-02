Encuentran el avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala (VIDEO)

Los restos de la aeronave en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala fueron hallados este domingo.

"Puedo confirmar que fue hallado" señaló una portavoz de la oficina británica de investigación de accidentes aéreos a AFP.

DESAPARECIDO

Como se recuerda, el pasado 21 de enero, Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson viajaban de Nantes, en Francia, hacia Cardiff, en Inglaterra, ya que el futbolista argentino recién había fichado por el club Cardiff City.

Sin embargo, la aeronave modelo PA46 Malibú desapareció del radar cuando cruzaban el Canala de la Mancha.

Hace solo unos días, los investigadores encontraron algunos restos del avión; sin embargo, la aeronave fue hallada recién este domingo. Con este hallazgo, recién comenzarían las investigaciones para saber por qué la avioneta se cayó al mar.

MENSAJE DE DESPEDIDA

Tras despedirse de sus compañeros del Nantes, Emiliano Sala se subió a la avioneta para comenzar una nueva etapa; sin embargo, nunca imaginó que su viaje tendría un trágico final.

Aparentemente, minutos antes del impacto en aguas británicas, Emiliano Sala habría sentido temor.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", dijo Emiliano Sala en su último mensaje.

LÁGRIMAS

El club Nantes rindió tributo a Emiliano Sala luego que los investigadores señalaran que era improbable encontrar al futbolista con vida.

