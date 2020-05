Hana Kimura, luchadora profesional japonesa, falleció a los 22 años de edad durante la pandemia de COVID-19. La empresa World Wonder Ring Stardom, donde laboraba como estrella protagónica, confirmó su deceso a través de un comunicado.

“Fanáticos de Stardom, lamentamos informar que nuestra Hana Kimura ha fallecido. Sea respetuoso y permita que las cosas se procesen, y mantenga sus pensamientos y oraciones con su familia y amigos. Agradecemos su apoyo durante este momento difícil”, señaló este viernes por la noche la compañía mediante una publicación en Twitter, sin detallar el motivo de su muerte.

Medios japoneses informaron que Kimura habría acabado con su vida debido al ciber bullying que la atormentó recientemente.

Antes de morir, la joven deportista se dejó ver con supuestas autoflagelaciones en fotografías que posteriormente borró. Además difundió un mensaje de despedida en agradecimiento al apoyo que recibió.

Kimura, quien ganó más popularidad a partir de su participación en el show “Terrace House”, emitido en Netflix, deslizó que había sido acosada cibernéticamente.

“Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye“, habría escrito la luchadora antes de morir, junto a fotos de sus brazos con cortes.